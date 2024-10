Ultima Generazione, Save The Date (Roma): 14 ottobre si deciderà se assegnare la sorveglianza speciale a Giacomo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’udienza prevista presso il Tribunale di Roma alle 9.30. Ci sarà un presidio di solidarietà a piazzale Clodio, che aprirà la settimana di proteste della rete Liberi/e di lottare Roma, 9 ottobre 2024: Il 14 ottobre, alle 9.30, il Tribunale di Roma, deciderà se accogliere o meno la richiesta della questura di assegnare la sorveglianza speciale a Giacomo Baggio, consulente legale e membro di Ultima Generazione. La sorveglianza speciale è una misura di prevenzione prevista dal codice antimafia, fortemente limitativa della libertà personale. Con la scusa della pericolosità sociale, che non regge essendo Giacomo incensurato e un manifestante nonviolento, si andrà di fatto a negare a Giacomo la partecipazione alla vita pubblica, non potendo infatti uscire dopo le 20.00 o prendere parte a qualsiasi manifestazioni di natura politica, sportiva o religiosa. Puntomagazine.it - Ultima Generazione, Save The Date (Roma): 14 ottobre si deciderà se assegnare la sorveglianza speciale a Giacomo Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’udienza prevista presso il Tribunale dialle 9.30. Ci sarà un presidio di solidarietà a piazzale Clodio, che aprirà la settimana di proteste della rete Liberi/e di lottare, 92024: Il 14, alle 9.30, il Tribunale dise accogliere o meno la richiesta della questura dilaBaggio, consulente legale e membro di. Laè una misura di prevenzione prevista dal codice antimafia, fortemente limitativa della libertà personale. Con la scusa della pericolosità sociale, che non regge essendoincensurato e un manifestante nonviolento, si andrà di fatto a negare ala partecipazione alla vita pubblica, non potendo infatti uscire dopo le 20.00 o prendere parte a qualsiasi manifestazioni di natura politica, sportiva o religiosa.

