Turismo, dalla Regione quasi 2 milioni di euro (a fondo perduto) per migliorare le aree di sosta (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Contributi da 30mila euro per l'ammodernamento delle aree sosta esistenti e fino a 60mila per la realizzazione di nuove.Dall'8 ottobre, e fino all'8 novembre, sindaci, Province e presidenti di Unioni di Comuni potranno fare domanda per accedere ai fondi previsti da un bando regionale, con una Novaratoday.it - Turismo, dalla Regione quasi 2 milioni di euro (a fondo perduto) per migliorare le aree di sosta Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Contributi da 30milaper l'ammodernamento delleesistenti e fino a 60mila per la realizzazione di nuove.Dall'8 ottobre, e fino all'8 novembre, sindaci, Province e presidenti di Unioni di Comuni potranno fare domanda per accedere ai fondi previsti da un bando regionale, con una

