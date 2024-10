Torre del Greco: controlli straordinari della Polizia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Torre del Greco. Nell’ambito delle operazioni identificate 57 persone e verificati 33 veicoli Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Torre del Greco. Nel corso dell’attività gli operatori hanno identificato 57 persone e controllato 33 veicoli. Nata stampa – Questura di Napoli Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo Torre del Greco: controlli straordinari della Polizia proviene da Punto! - Il web magazine. Puntomagazine.it - Torre del Greco: controlli straordinari della Polizia Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)del. Nell’ambito delle operazioni identificate 57 persone e verificati 33 veicoli Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato didel, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizioo di controllo del territorio adel. Nel corso dell’attività gli operatori hanno identificato 57 persone e controllato 33 veicoli. Nata stampa – Questura di Napoli Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolodelproviene da Punto! - Il web magazine.

