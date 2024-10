Tennis: Torneo Shanghai. Bolelli-Vavassori ok, sono alle Finals (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il bolognese e il piemontese volano a Torino, seconda coppia azzurra di sempre al "Master". ROMA - Altro prestigioso traguardo per il duo azzurro composto da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. L'emiliano e il piemontese, reduci dal successo nel 1000 di Pechino, hanno vinto il match di secondo turno Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Torneo Shanghai. Bolelli-Vavassori ok, sono alle Finals Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il bolognese e il piemontese volano a Torino, seconda coppia azzurra di sempre al "Master". ROMA - Altro prestigioso traguardo per il duo azzurro composto da Simonee Andrea. L'emiliano e il piemontese, reduci dal successo nel 1000 di Pechino, hanno vinto il match di secondo turno

