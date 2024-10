Storie e parole di altro genere: ?indici paritari e linguaggio inclusivo nei libri di testo scolastico (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un evento formativo per docenti e giornalisti, accreditato dall’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, si terrà il 10 ottobre presso il Circolo dei Lettori di Torino. Il corso, registrato sulla piattaforma ministeriale S.O.F.I.A. (codice 95385), prevede il rilascio di un attestato di partecipazione. Giovedì 10 ottobre / ore 15-18. Sala Gioco Circolo dei Lettori Via Bogino L'articolo Storie e parole di altro genere: ?indici paritari e linguaggio inclusivo nei libri di testo scolastico . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un evento formativo per docenti e giornalisti, accreditato dall’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, si terrà il 10 ottobre presso il Circolo dei Lettori di Torino. Il corso, registrato sulla piattaforma ministeriale S.O.F.I.A. (codice 95385), prevede il rilascio di un attestato di partecipazione. Giovedì 10 ottobre / ore 15-18. Sala Gioco Circolo dei Lettori Via Bogino L'articolodi: ?neidi

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Storie e parole di altro genere: ?indici paritari e linguaggio inclusivo nei libri di testo scolastico - Un evento formativo per docenti e giornalisti, accreditato dall’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, si terrà il 10 ottobre presso il Circolo dei Lettori di Torino. Il corso, registrato sulla piattafo ... (orizzontescuola.it)

Fake News Festival: da Napoleone a Trump tra propaganda e verità - Quattro anteprima in vista del festival in arrivo a Udine: tra gli ospiti Rick Lazio, Agnese Baini e Andrea Romoli ... (messaggeroveneto.gelocal.it)

Daria Bignardi: «Perché Papa Francesco ha sbagliato quando ha parlato di aborto» - Il Papa di mestiere fa il Papa e non c’è da stupirsi che sia contrario all’aborto. Non è certo la prima volta che dice quel che ha ripetuto di ritorno dal viaggio in Lussemburgo ai giornalisti, ovvero ... (vanityfair.it)