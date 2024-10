Sport in tv oggi (mercoledì 9 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di mercoledì 9 ottobre 2024) oggi mercoledì 9 ottobre ci aspetta una giornata ricca di Sport. Ampio spazio al tennis con gli ottavi di finale del Masters 1000 e l’attesa per Jannik Sinner contro Shelton, mentre le donne saranno impegnate nel WTA 1000 di Wuhan (con Jasmine Paolini in campo). Ricca programmazione per il basket internazionale con impegni di Trento (maschile), Campobasso e Sassari (femminile) in Eurocup. Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con il Simac Tour femminile, da seguire la Juventus nella Champions League di calcio femminile e la Roma nella Challenge Cup di volley femminile. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi Sportivi in programma oggi mercoledì 9 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming. CALENDARIO Sport IN TV oggi mercoledì 9 ottobre 05. Oasport.it - Sport in tv oggi (mercoledì 9 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)ci aspetta una giornata ricca di. Ampio spazio al tennis con gli ottavi di finale del Masters 1000 e l’attesa per Jannik Sinner contro Shelton, mentre le donne saranno impegnate nel WTA 1000 di Wuhan (con Jasmine Paolini in campo). Riccazione per il basket internazionale con impegni di Trento (maschile), Campobasso e Sassari (femminile) in Eurocup. Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con il Simac Tour femminile, da seguire la Juventus nella Champions League di calcio femminile e la Roma nella Challenge Cup di volley femminile. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, tutti glidegliivi in, il relativo palinsesto tv e. CALENDARIOIN TV05.

