Spacciava droga a domicilio nascosta in in vasetti alimentari. Arrestato 45enne dalla polizia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Organizzava lo spaccio di droga nelle zone del centro di Massa e del litorale apuano. Dopo una corposa attività investigativa, denominata 'Operazione Romagnano' e condotta dalla Squadra mobile di Massa tra maggio e settembre di quest'anno, il personale della polizia della questura di Massa ha Arrestato un uomo di 45 anni, massese, già noto alle cronache giudiziarie e con precedenti specifici. L'uomo si trova in carcere. Le indagini della Mobile hanno consentito di individuare la persona che organizzava traffici illeciti di stupefacenti, tra cui cocaina, hashish e marijuan nelle 'piazze di spaccio' comprese tra il centro cittadino e la costa. Un giro particolarmente attivo nel periodo estivo dato il moltiplicarsi della popolazione durante il periodo delle vacanze.

