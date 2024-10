Siringhe davanti alla scuola "Alfonso Gatto": la denuncia della consigliera Claudia Pecoraro (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Questa mattina è stata segnalata la presenza di una siringa sulla rampa di ingresso per disabili della scuola dell’Infanzia e Primaria "Alfonso Gatto" di via Gaeta, a Pastena. Altre Siringhe sono state rinvenute nelle aiuole della piazzetta adiacente al plesso scolastico, suscitando Salernotoday.it - Siringhe davanti alla scuola "Alfonso Gatto": la denuncia della consigliera Claudia Pecoraro Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Questa mattina è stata segnalata la presenza di una siringa sulla rampa di ingresso per disabilidell’Infanzia e Primaria "" di via Gaeta, a Pastena. Altresono state rinvenute nelle aiuolepiazzetta adiacente al plesso scolastico, suscitando

Scuola ‘Gatto’ a Pastena - mamme protestano per ritrovamento siringhe - . Un video diffuso proprio dai genitori mostra la siringa ritrovata questa mattina sul percorso che i bambini fanno per entrare in classe. it. Tempo di lettura: < 1 minutoNon è purtroppo la prima volta che succede, ma oggi il ritrovamento di una siringa nei pressi dell’entrata della scuola Alfonso Gatto in via Gaeta a Pastena, ha suscitato la reazione dei genitori che hanno chiesto un ... (Anteprima24.it)