Renzi: “Giorgia Meloni sulle tasse mente” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) ROMA – “Giorgia Meloni sulle tasse mente. Ha aumentato le accise, l’IVA sui pannolini e sui prodotti per l’infanzia, il costo dell’energia con provvedimenti sbagliati su rinnovabili e eolico offshore. Noi abbiamo fatto gli 80€, la cancellazione dell’IMU, l’eliminazione dell’Irap costo del lavoro, industria 4.0. Lei ha fatto un sacco di video su Instagram e di post su Twitter. Noi facciamo politica, lei è un’influencer. E sulle tasse mente sapendo di mentire”. L'articolo Renzi: “Giorgia Meloni sulle tasse mente” L'Opinionista. Lopinionista.it - Renzi: “Giorgia Meloni sulle tasse mente” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) ROMA – “. Ha aumentato le accise, l’IVA sui pannolini e sui prodotti per l’infanzia, il costo dell’energia con provvedimenti sbagliati su rinnovabili e eolico offshore. Noi abbiamo fatto gli 80€, la cancellazione dell’IMU, l’eliminazione dell’Irap costo del lavoro, industria 4.0. Lei ha fatto un sacco di video su Instagram e di post su Twitter. Noi facciamo politica, lei è un’influencer. Esapendo di mentire”. L'articolo: “” L'Opinionista.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tasse - Giorgia Meloni : “Noi non le aumentiamo”. La Schlein dissente : “Mente al Paese” - Chi lo ha sottoscritto? Giorgia Meloni con il suo governo. ” Conte: “Meloni ha una gran faccia tosta sulle tasse” “Meloni dice di non aver aumentato le tasse, ma è davvero una bella faccia tosta. Nuove tasse che gravano sui cittadini? FALSO. Lo fa pubblicando un breve video sui suoi canali social. (Thesocialpost.it)

Videomessaggio di Meloni : "Non aumenteremo le tasse - le abbassiamo". Schlein - "anche oggi mente al Paese" - Spieghi ora al Paese questa nuova tassa Meloni. AGI - "Leggo in queste ore dichiarazioni fantasiose, secondo le quali il governo vorrebbe aumentare le tasse che gravano sui cittadini. "E' scritto in un documento approvato dal Consiglio dei Ministri, il Piano strutturale di bilancio, alla pagina 116, per essere precisi: utilizzare il riordino delle spese fiscali come il riallineamento ... (Agi.it)

Meloni vede Crosetto e cerca di stoppare tensioni su manovra : “Non aumentiamo tasse” - Né, per Crosetto, al rapporto con la presidente del Consiglio sono legate alcune sue assenze in Consiglio dei ministri: "Non in tutti i Cdm ci sono argomenti che riguardano la Difesa e non possono essere fissati tenendo conto delle agende, degli impegni istituzionali o internazionali di ogni ministro", ha spiegato, annunciando che nella seduta di domani ci sarà. (Ilfogliettone.it)

Meloni : “Noi abbassiamo le tasse - non siamo come i governi di sinistra”. Schlein : “Mente - alza le accise sulla benzina” - ROMA – Scontro Meloni-Schlein sulle tasse. Allora voglio essere […] L'articolo Meloni: “Noi abbassiamo le tasse, non siamo come i governi di sinistra”. . Questo lo facevano i governi di sinistra, noi le tasse le abbassiamo, come sanno bene i lavoratori dipendenti, le mamme lavoratrici, le partite Iva. (Firenzepost.it)

Manovra 2025 - Meloni : “Schlein vuole la patrimoniale - noi vogliamo abbassare le tasse - non chiederemo nuovi sacrifici” - VIDEO - La premier ha smentito le voci che la accuserebbero di voler introdurre nuove tasse con la manovra economica 2025. “Nonostante dall'o . In un video pubblicato sui social, Giorgia Meloni ha rassicurato che non ci saranno “aumenti sulle tasse” e che il governo non “graverà ulteriormente sugli italiani”. (Ilgiornaleditalia.it)