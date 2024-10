Red Bull, ufficiale la nomina di Klopp: nuovo ruolo per l’allenatore, ecco cosa farà (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’annuncio del gruppo Red Bull sulla nomina dell’ex allenatore di Borussia Dortmund e Liverpool Jurgen Klopp. Tutti i dettagli in merito Il gruppo Red Bull ha ufficializzato un accordo con Jurgen Klopp. L’ex allenatore del Liverpool assumerà il ruolo di Head of Soccer dal 1° gennaio 2025. COMUNICATO – «Jurgen Klopp, una delle figure più Calcionews24.com - Red Bull, ufficiale la nomina di Klopp: nuovo ruolo per l’allenatore, ecco cosa farà Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’annuncio del gruppo Redsulladell’ex allenatore di Borussia Dortmund e Liverpool Jurgen. Tutti i dettagli in merito Il gruppo Redha ufficializzato un accordo con Jurgen. L’ex allenatore del Liverpool assumerà ildi Head of Soccer dal 1° gennaio 2025. COMUNICATO – «Jurgen, una delle figure più

