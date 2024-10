Reati su minori, in Italia +34% in dieci anni: “Boom di maltrattamenti in famiglia”. I dati del dossier Indifesa di Terre des hommes (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sono stati 6.952 i Reati a danno di minori in Italia nel 2023, in media 19 al giorno, 95 in più rispetto al 2022. Aumentati del 34% in 10 anni e dell’89% dal 2006. I Reati più diffusi e che registrano l’incremento più alto sono i maltrattamenti in famiglia: 2843 casi, cresciuti del 6% dal 2022 e più che raddoppiati dal 2013. A scattare questa fotografia è il tredicesimo dossier Indifesa promosso dalla Fondazione Terre des hommes con i dati elaborati dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale, in vista della Giornata internazionale delle bambine che si terrà il prossimo 11 ottobre. “C’è una fragilità familiare importante, quindi una incapacità di prevenire e proteggere i propri figli – racconta Federica Giannotta, responsabile Advocacy e Programmi Italia Terre des hommes. Ilfattoquotidiano.it - Reati su minori, in Italia +34% in dieci anni: “Boom di maltrattamenti in famiglia”. I dati del dossier Indifesa di Terre des hommes Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sono stati 6.952 ia danno diinnel 2023, in media 19 al giorno, 95 in più rispetto al 2022. Aumentati del 34% in 10e dell’89% dal 2006. Ipiù diffusi e che registrano l’incremento più alto sono iin: 2843 casi, cresciuti del 6% dal 2022 e più che raddoppiati dal 2013. A scattare questa fotografia è il tredicesimopromosso dalla Fondazionedescon ielaborati dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale, in vista della Giornata internazionale delle bambine che si terrà il prossimo 11 ottobre. “C’è una fragilità familiare importante, quindi una incapacità di prevenire e proteggere i propri figli – racconta Federica Giannotta, responsabile Advocacy e Programmides

