Reacher: la serie tv rinnovata per una quarta stagione (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La serie tv Reacher è stata rinnovata da Amazon MGM Studios per una quarta stagione, e questo prima del lancio della terza. Con una terza stagione ancora inedita – arriverà su Prime Video nel corso del 2025 – la serie tv ispirata ai romanzi di Lee Child ha ottenuto un sorprendente rinnovo per una ulteriore stagione. La notizia (confermata da Deadline) arriva meno di un anno dopo i grandi successi di ascolto ottenuti dalla seconda stagione (qui la notizia), con Alan Ritchson oramai divenuto uno degli attori più apprezzati per il genere action. Inoltre, solo di recente, Amazon ha scelto di puntare su una serie tv spin-off di Reacher dedicata a Frances Neagley, personaggio interpretato da Maria Sten. Seguiranno, ovviamente, nuovi aggiornamenti in merito, con un occhio puntato alla terza stagione.

