Facta.news - Questo video non è una campagna della Finlandia per insegnare ai migranti «a non violentare le donne»

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’8 ottobre 2024 è stato pubblicato su X unin cui 5 persone eseguono una coreografia sulle note di una brano che recita, in inglese: “fermati, non toccarmi lì, questa è la mia “area privata” (“no no square” in inglese), termine che si riferisce alle zone genitali. Per l’autore del tweet, si tratta di «una«diretta agli immigrati, per insegnargli a nonle». Il contenuto è presentato in maniera fuorviante e diffonde una notizia falsa razzista. Il filmato è stato realizzato nel 2020 dalle operatrici e dagli operatori di Safe Oulu, un progetto triennalecittà finlandese Oulu lanciato nel 2019 per prevenire e ridurre i crimini e le molestie sessuali contro i minori.