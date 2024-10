Prevenzione oncologica, torna l’iniziativa ‘Frecciarosa’ (Di mercoledì 9 ottobre 2024) ROMA – torna l’iniziativa ‘Frecciarosa’: per favorire la Prevenzione e una corretta informazione, per tutto il mese di ottobre (dal lunedì al venerdì) i viaggiatori a bordo dei treni Frecce, Regionali e Intercity potranno usufruire gratuitamente di un servizio di informazione e consulenza sulla Prevenzione oncologica grazie ai medici messi a disposizione dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica. Inoltre sulla piattaforma “Frecciarosa.it” saranno prenotabili anche quest’anno i teleconsulti volti a ricevere chiarimenti, suggerimenti e indicazioni dal medico, che dovranno comunque essere successivamente integrate presso strutture del SSN (Sistema Sanitario Nazionale). Lopinionista.it - Prevenzione oncologica, torna l’iniziativa ‘Frecciarosa’ Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) ROMA –: per favorire lae una corretta informazione, per tutto il mese di ottobre (dal lunedì al venerdì) i viaggiatori a bordo dei treni Frecce, Regionali e Intercity potranno usufruire gratuitamente di un servizio di informazione e consulenza sullagrazie ai medici messi a disposizione dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica. Inoltre sulla piattaforma “Frecciarosa.it” saranno prenotabili anche quest’anno i teleconsulti volti a ricevere chiarimenti, suggerimenti e indicazioni dal medico, che dovranno comunque essere successivamente integrate presso strutture del SSN (Sistema Sanitario Nazionale).

