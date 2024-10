Peccioli vince il 'Premio Borgo più Amato d'Italia' agli 'Oscar del turismo' (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si sta svolgendo a Rimini la cerimonia ufficiale di consegna dei premi 'Italia Destinazione Digitale', gli 'Oscar del turismo' organizzati da The Data Appeal Company - Gruppo Almawave all’interno del TTG Travel Experience, la manifestazione di punta in Italia per la promozione del turismo Pisatoday.it - Peccioli vince il 'Premio Borgo più Amato d'Italia' agli 'Oscar del turismo' Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si sta svolgendo a Rimini la cerimonia ufficiale di consegna dei premi 'Destinazione Digitale', gli 'del' organizzati da The Data Appeal Company - Gruppo Almawave all’interno del TTG Travel Experience, la manifestazione di punta inper la promozione del

Turismo - prezzi saliti alle stelle. Affitti brevi : Palaia è la più cara - boom per Peccioli - In questo contesto, i Bed & Breakfast proliferano e i prezzi aumentano. Secondo AirDna, la media annuale di ricavo per giorno è di 392 euro, per un totale di 218 case vacanze attive, contro le 158 del 2023. Il tasso di occupazione (la percentuale stimata di giorni in cui queste strutture saranno prenotate nel corso del prossimo anno) si è notevolmente ridimensionato, scendendo al 60% rispetto ... (Lanazione.it)