Nuovo sciopero dei trasporti senza fasce orarie di garanzia: treni a rischio tutta la giornata (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nuovo sciopero nazionale dei treni in arrivo tra sabato 12 e domenica 13 ottobre. treni a rischio in tutta la Lombardia. Trenord ha informato che lo sciopero nazionale inizierà alle 21 di sabato 12 ottobre e andrà avanti fino alle ore 20:59 di domenica 13 ottobre. "Non sono previste fasce Quicomo.it - Nuovo sciopero dei trasporti senza fasce orarie di garanzia: treni a rischio tutta la giornata Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)nazionale deiin arrivo tra sabato 12 e domenica 13 ottobre.inla Lombardia. Trenord ha informato che lonazionale inizierà alle 21 di sabato 12 ottobre e andrà avanti fino alle ore 20:59 di domenica 13 ottobre. "Non sono previste

Sciopero treni : stop alla circolazione di 24 ore sabato 12 e domenica 13 ottobre - I treni potranno subire cancellazioni o variazioni e l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. . sono previste fasce di garanzia L'articolo Sciopero treni: stop alla circolazione di 24 ore sabato 12 e domenica 13 ottobre ... (Firenzepost.it)

Nuovo sciopero dei treni in arrivo : orari e modalità - come chiedere il rimborso - I lavoratori del gruppo Fs Italiane, Italo e Trenord incrociano le braccia e organizzano un nuovo sciopero nazionale dei treni. I convogli rimarranno fermi per 24 ore, dalle 21 di sabato 12 ottobre alle 21 di domenica 13, in tutta Italia e naturalmente anche in Liguria e a Genova. I treni... (Genovatoday.it)

Nuovo sciopero dei trasporti senza fasce orarie di garanzia : treni a rischio tutta la giornata - Nuovo sciopero nazionale dei treni in arrivo tra sabato 12 e domenica 13 ottobre. Treni a rischio in tutta la Lombardia. Trenord ha informato che lo sciopero nazionale inizierà alle 21 di sabato 12 ottobre e andrà avanti fino alle ore 20:59 di domenica 13 ottobre. "Non sono previste fasce... (Quicomo.it)