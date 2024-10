“Non può più restare nella Casa”. Grande Fratello, il concorrente scivola troppo in basso: è bufera (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Non può restare un secondo di più”. Guai in vista per Lorenzo Spolverato al Grande Fratello 2024. Il modello milanese messo sotto osservazione da Beatrice Luzzi durante la settima puntata del reality show, è finito poco fa al centro di una nuova bufera mediatica. L’attrice di Vivere, nel ruolo di opinionista, gli aveva concesso l’immunità a una condizione. Ma ora sembra che lui abbia infranto la fiducia concessa, come sottolineano molti commenti sui social. Continuano a suscitare polemiche gli atteggiamenti di Lorenzo all’interno della Casa più spiata d’Italia, in particolare il suo rapporto con le donne. Prima la gelosia verso Shaila, con la quale c’era stato un avvicinamento nei primissimi giorni dopo l’inizio del reality. Poi i litigi con Helena, dopo che tra lui e la bellissima modella brasiliano c’era stato addirittura un bacio. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Non puòun secondo di più”. Guai in vista per Lorenzo Spolverato al2024. Il modello milanese messo sotto osservazione da Beatrice Luzzi durante la settima puntata del reality show, è finito poco fa al centro di una nuovamediatica. L’attrice di Vivere, nel ruolo di opinionista, gli aveva concesso l’immunità a una condizione. Ma ora sembra che lui abbia infranto la fiducia concessa, come sottolineano molti commenti sui social. Continuano a suscitare polemiche gli atteggiamenti di Lorenzo all’interno dellapiù spiata d’Italia, in particolare il suo rapporto con le donne. Prima la gelosia verso Shaila, con la quale c’era stato un avvicinamento nei primissimi giorni dopo l’inizio del reality. Poi i litigi con Helena, dopo che tra lui e la bellissima modella brasiliano c’era stato addirittura un bacio.

