Media, cittadino israelo-britannico arrestato a Beirut (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un cittadino israeliano con passaporto britannico è stato arrestato a Beirut: lo ha riferito il quotidiano libanese Al-Akhbar, ripreso da Haaretz. Secondo quanto riportato dai Media libanesi, l'israeliano è Joshua Tartakovsky, 42 anni, che si è presentato come giornalista. Al-Akhbar ha affermato che una ricerca su Internet su Tartakovsky lo ha presentato come un dipendente del quotidiano del partito comunista israeliano Zo HaDerech e ha provato che quest'anno sono stati pubblicati solo due articoli a suo nome.

