Maltempo, giovedì scuole superiori chiuse a Bergamo. Sotto osservazione i ponti di Almenno e Seriate (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Bergamo. Le scuole secondarie di secondo grado in città nella giornata di giovedì (10 ottobre) rimarranno chiuse. È questa la decisione emersa dalla riunione che si è svolta alle 19 di mercoledì convocata dal Prefetto con il Comune di Bergamo, gli amministratori e la protezione civile. In una nota ufficiale, la prefettura ha fatto sapere che “si è ritenuto concordemente che la situazione meteorologica potrebbe presentare scenari di rischio di notevole intensità. Pertanto si invita a valutare con la massima attenzione iniziative, compresa anche la sospensione delle attività didattiche, nei confronti delle scuole (con particolare riferimento agli Istituti superiori per i quali è maggiore la pendolarità), nonché di ogni struttura sensibile e/o esposta a rischio alluvionale”. Bergamonews.it - Maltempo, giovedì scuole superiori chiuse a Bergamo. Sotto osservazione i ponti di Almenno e Seriate Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024). Lesecondarie di secondo grado in città nella giornata di(10 ottobre) rimarranno. È questa la decisione emersa dalla riunione che si è svolta alle 19 di mercoledì convocata dal Prefetto con il Comune di, gli amministratori e la protezione civile. In una nota ufficiale, la prefettura ha fatto sapere che “si è ritenuto concordemente che la situazione meteorologica potrebbe presentare scenari di rischio di notevole intensità. Pertanto si invita a valutare con la massima attenzione iniziative, compresa anche la sospensione delle attività didattiche, nei confronti delle(con particolare riferimento agli Istitutiper i quali è maggiore la pendolarità), nonché di ogni struttura sensibile e/o esposta a rischio alluvionale”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scuole chiuse a Lecco giovedì 10 ottobre per allerta rossa maltempo - Scuole chiuse a Lecco e provincia per maltempo nella giornata di giovedì 10 ottobre: la decisione della Prefettura. La Protezione civile ha diramato l'allerta rossa con livelli di criticità elevati per rischio idrogeologico e idraulico.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Maltempo - giovedì 10 ottobre scuole superiori chiuse a Bergamo - Le scuole secondarie di secondo grado in città nella giornata di giovedì (10 ottobre) rimarranno chiuse. Bergamo. È questa la decisione emersa dalla riunione che si è svolta alle 19 di mercoledì convocata dal Prefetto con il Comune di Bergamo, gli amministratori e la protezione civile. In provincia Il Comune di San Pellegrino con un’ordinanza ha decretato la ... (Bergamonews.it)

Allerta maltempo - a Lecco giovedì 10 ottobre chiuse tutte le scuole superiori della provincia - Lo ha deciso il prefetto di Lecco Sergio Pomponio. Per scongiurare possibili incidenti, ma anche limitare per quanto possibili gli spostamenti in auto e con i mezzi di trasporto pubblico, dall'Ufficio territoriale di governo di corso Promessi sposi è stata così decisa la “sospensione dell'attività didattica di tutti gli istituti scolastici superiori, sia pubblici, che privati, e dei centri ... (Ilgiorno.it)