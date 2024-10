Ilrestodelcarlino.it - "L’ho disarmato mentre mi sparava contro"

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il 42enne senegalese, vittima designata della sparatoria fuori dal night club Bolero di Castel Bolognese, può dirsi miracolato, ma soprattutto coraggioso. Colpito solo di striscio allo scroto da uno dei quattro colpi esplosidi lui, è riuscito in un gesto quasi eroico: si è lanciatoil suo aggressore armato e lo ha, costringendolo alla fuga. Questo emerge dalle indagini sulla sparatoria avvenuta la notte del 5 ottobre davanti al night Bolero di Castel Bolognese. Tutto è iniziato dentro il locale, dove il senegalese stava trascorrendo una serata tranquilla. Dopo aver preso una birra, ha chiesto a una delle ragazze di accendergli una sigaretta. È stato allora che, come ha raccontato alla polizia, un uomo si è avvicinato alle sue spalle: "Dietro di me, uno che non conoscevo mi ha detto ‘Tu non devi rompere il c’".