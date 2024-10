Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di mercoledì 9 ottobre (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 9 ottobre 2024: ARIETE Sarà molto esigente Luna nel campo del successo, può diventare pesante anche per la salute perché si oppone a Marte, attenzione particolare per le persone non più giovani ma anche i ragazzi faranno bene ad avere atteggiamenti prudenti, nello sport in particolare. La famiglia vive momenti agitati ma potrebbe essere un'agitazione per lieti eventi. Grande il bisogno d'amore, grande la passione che potete regalare. Attrazione per il passato, non è un fatto negativo. TORO Una splendida Luna vi accompagna fino a venerdì, vi permette di portare in superficie le vostre emozioni, sentimenti, pensieri. Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di mercoledì 9 ottobre Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2024: ARIETE Sarà molto esigente Luna nel campo del successo, può diventare pesante anche per la salute perché si oppone a Marte, attenzione particolare per le persone non più giovani ma anche i ragazzi faranno bene ad avere atteggiamenti prudenti, nello sport in particolare. La famiglia vive momenti agitati ma potrebbe essere un'agitazione per lieti eventi. Grande il bisogno d'amore, grande la passione che potete regalare. Attrazione per il passato, non è un fatto negativo. TORO Una splendida Luna vi accompagna fino a venerdì, vi permette di portare in superficie le vostre emozioni, sentimenti, pensieri.

