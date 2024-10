La Casa Natura dell’Oasi Laguna del Re festeggia il primo compleanno (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È passato un anno dall'inaugurazione della Casa Natura presso l'Oasi Laguna del Re, dedicata alla memoria del Prof. Matteo Fusilli, già Presidente del Parco Nazionale del Gargano. E per festeggiare questo primo importante traguardo domenica 13 ottobre, a partire dalle 9.30 ci sarà una giornata Foggiatoday.it - La Casa Natura dell’Oasi Laguna del Re festeggia il primo compleanno Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È passato un anno dall'inaugurazione dellapresso l'Oasidel Re, dedicata alla memoria del Prof. Matteo Fusilli, già Presidente del Parco Nazionale del Gargano. E perre questoimportante traguardo domenica 13 ottobre, a partire dalle 9.30 ci sarà una giornata

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Valerio Casanova Fuga - chi era l'88enne ucciso da un toro imbizzarrito : il lavoro di pastore - una vita dedicata alla natura e agli animali - SAN PIETRO DI CADORE (BELLUNO) - Il toro non l?ha incornato, perché le corna neanche le aveva. Però l?ha caricato e colpito in pieno petto col muso, scaraventandolo a terra.... (Ilgazzettino.it)

Anziani morti in casa - ipotesi cause naturali - it. Una delle ipotesi è che uno dei due coniugi sia deceduto e l’altro, non sia riuscito a chiedere aiuto, morendo successivamente. Entrambi i corpi erano in stato di decomposizione. Una volta arrivato nell’abitazione familiare ha scoperto che entrambi i genitori erano morti. Tempo di lettura: 2 minutiSarà l’autopsia a chiarire in maniera certa le cause del decesso di una donna di 85 anni e del ... (Anteprima24.it)

Obbligo di assicurazione sulla casa contro le catastrofi naturali : cosa cambia - Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, sostiene che "la prevenzione non può essere un obbligo solo a carico delle istituzioni". In arrivo anche un Commissario alla ricostruizione. (Ilgiornale.it)