Bergamonews.it - “Inizio di ottobre tragico, 6 morti in incidente in una settimana: servono misure di sicurezza urgenti”

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il conteggio è drammatico e impone un’immediata riflessione su quanto si possa fare, nel concreto e a stretto giro, per aumentare lasulle nostre strade: dai maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine a un uso più puntuale della tecnologia, che possa scoraggiare gli eccessi di velocità. Questo il messaggio lanciato da Valerio Bettoni, presidente di Aci Bergamo. “è iniziato con cifre tragiche sulle strade a noi vicine, di Bergamo e di Brescia – sottolinea -. In 7 giorni, 6in incidenti, 4 dei quali giovanissimi. Primi a perdere la vita in apertura di mese un motociclista di 20 anni dopo schianto contro auto; un ragazzo di 16 che aveva perso il controllo del ciclomotore e un altro motociclista di 58 anni finito nottetempo in un canale, tutti 3 del Bresciano. Ad Almenno San Bartolomeo, nell’impatto contro un’auto muore uno scooterista di 53 anni, di S.