Movieplayer.it - Inganno, la recensione: sesso e thriller per Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Pappi Corsicato esplora i rapporti umani affrontando uno degli ultimi tabù: la relazione di una donna matura con un uomo più giovane. Peccato che la serie stimoli solo il voyeurismo invece che il cervello. Su Netflix. Guardando, serie in sei episodi diretta da Pappi Corsicato, su Netflix dal 9 ottobre, ci è venuto in mente il film di Woody Allen Basta che funzioni. Un maturo Larry David (storico co-creatore di Seinfeld e protagonista di Curb Your Enthusiasm), nel ruolo dello scienziato Boris Yellnikoff, nonostante all'inizio non ne voglia sapere, finisce per innamorarsi della molto più giovane Melody, ragazza del Mississippi scappata a New York, interpretata da Evan Rachel Wood. La loro è una coppia che su carta è assurda, ma, come dice il protagonista: "Qualunque amore riusciate a dare e ad avere, qualunque felicità riusciate