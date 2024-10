Infortunio Thuram, novità importanti sulle condizioni dell’attaccante dell’Inter (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Infortunio Thuram, novità molto importanti dal ritiro della Francia. Le condizioni attuali dell’attaccante dell’Inter Ieri Marcus Thuram non si era allenato insieme al resto dei suoi compagni di nazionale, nel ritiro della Francia, tanto da far accendere un allarme in casa Inter su una possibile ricaduta dell’Infortunio alla caviglia. Dall’altra parte però sono emerse delle novità importanti. Secondo quanto riportato Calcionews24.com - Infortunio Thuram, novità importanti sulle condizioni dell’attaccante dell’Inter Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024)moltodal ritiro della Francia. LeattualiIeri Marcusnon si era allenato insieme al resto dei suoi compagni di nazionale, nel ritiro della Francia, tanto da far accendere un allarme in casa Inter su una possibile ricaduta dell’alla caviglia. Dall’altra parte però sono emerse delle. Secondo quanto riportato

Thuram - i primi messaggi dalla Francia. Novità dall’allenamento - Il giocatore non ha rinunciato nonostante il problema alla caviglia. L’attaccante dell’Inter dunque non è ancora al 100% e rimane in dubbio la sua presenza per la prima gara della Francia. L’attaccante dell’Inter ha subito un piccolo infortunio durante la partita con il Torino, ci sono novità da L’Equipe a riguardo. (Inter-news.it)