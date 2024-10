Il discorso di Viktor Orbán al Parlamento europeo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) A metà del semestre di presidenza di turno di Budapest del Consiglio dell’Ue, oggi il primo ministro ungherese Viktor Orbán presenterà al Parlamento europeo le sue priorità, dopo averle rivelate in anticipo ieri durante una conferenza stampa. Al centro del suo discorso ci sono stati i migranti e il controllo delle frontiere sono stati. Orbán ha dichiarato anche che l’Ucraina non può vincere la guerra contro la Russia e che sono necessari il dialogo e il cessate il fuoco. Gli eurodeputati dei partiti centristi e di sinistra si stanno preparando alla battaglia. «Dal 2015, tutti hanno detto che sono un idiota o in qualche modo malvagio» per aver sostenuto limiti agli ingressi dei migranti, ha detto Orbán in conferenza stampa. Il primo ministro ungherese ha detto che stapperà «diverse» bottiglie di Champagne se Trump vincerà le elezioni americane del 5 novembre. Linkiesta.it - Il discorso di Viktor Orbán al Parlamento europeo Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) A metà del semestre di presidenza di turno di Budapest del Consiglio dell’Ue, oggi il primo ministro ungheresepresenterà alle sue priorità, dopo averle rivelate in anticipo ieri durante una conferenza stampa. Al centro del suoci sono stati i migranti e il controllo delle frontiere sono stati.ha dichiarato anche che l’Ucraina non può vincere la guerra contro la Russia e che sono necessari il dialogo e il cessate il fuoco. Gli eurodeputati dei partiti centristi e di sinistra si stanno preparando alla battaglia. «Dal 2015, tutti hanno detto che sono un idiota o in qualche modo malvagio» per aver sostenuto limiti agli ingressi dei migranti, ha dettoin conferenza stampa. Il primo ministro ungherese ha detto che stapperà «diverse» bottiglie di Champagne se Trump vincerà le elezioni americane del 5 novembre.

Ungheria - Viktor Orban : “Ilaria Salis una picchiatrice - assurdo parli di diritti” - Qui poi parla di Stato di diritto. Non è forse assurdo?”. ” “L’eurodeputato Daniel Freund dice che c’è corruzione in Ungheria. Lo ha detto il premier ungherese, Viktor Orban, nella replica al dibattito sulle priorità della presidenza ungherese in plenaria al Parlamento europeo. Li paga per i rapporti che Freund redige sull’Ungheria, e non ho mai visto niente di così corrotto in vita mia”, ha poi ... (Lapresse.it)

Viktor Orban interviene al Parlamento europeo - la Sinistra risponde cantando Bella ciao : il video - Continua a leggere . A parlare è stato il premier ungherese, Viktor Orbán. Al Parlamento europeo, la sessione plenaria di oggi è dedicata alla presentazione del programma dell'Ungheria in quanto presidente del Consiglio dell'Unione europea. Dopo il suo primo intervento, dai seggi della Sinistra è partito un coro di "Bella ciao" in segno di contestazione. (Fanpage.it)

Viktor Orbán aggredito durante una conferenza stampa al Parlamento europeo : «In Ungheria funziona così» – Il video - Poi la scorta lo ha bloccato, placcato a terra e portato fuori dalla sala stampa. Per fortuna, dal punto di vista del leader magiaro, a risolvere la situazione penserà presto il vecchio/nuovo presidente americano: «Se vince Trump apriremo una serie di bottiglie di champagne… Trump non perderà tempo, agirà per la pace prima ancora del suo insediamento e noi leader europei dobbiamo agire», ha ... (Open.online)