Ilgiorno.it - Il bosco raso al suolo a Gallarate, la battaglia continua: “No al polo scolastico”

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)(Varese), 9 ottobre 2024 – Dopo lo smantellamento del presidio degli ambientalisti in via Curtatone e lo sgombero del, dove sarà realizzato un nuovo, il Comitato Salviamo gli alberi ha affidato a un comunicato la sua riflessione. Scrivono i volontari: “Giovedì 3 ottobre è stato un giorno nero per chiunque abbia a cuore le sorti dell’ambiente e della salute dei cittadini, ae non solo. Il presidio di via Curtatone è stato sgomberato dalle forze dell’ordine e le motoseghe sono entrate in azione, il Comitato Salviamo gli alberi, che per due anni ha promosso iniziative e interventi per denunciare le storture del progetto Grow29 e per salvare ildi via Curtatone, non si fermerà nelle sue azioni a difesa del verde pubblico e per una città che abbia cura degli alberi, degli animali e delle persone che la abitano”.