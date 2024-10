“Il 17 giugno sono nati i gemellini, i miei nipoti. Una è morta, l’altro è sopravvissuto. Sono i miei angeli”: concorrente di Affari Tuoi in lacrime (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Momenti di forte commozione ad “Affari Tuoi” con le concorrenti Federica e Annalisa, operaie metalmeccaniche, soprannominate da Stefano De Martino le “gemelle diverse”. Le due concorrenti resistono alle sirene e alle proposte allettanti del dottore che ha cercato di indurle in tentazione per mollare il pacco numero 17. Ma le due protagoniste si rifiutano di mollare il pacco e in modo sibillino spiegano che c’è una motivazione importante dietro. Il motivo è stato poi svelato da Federica: “Il 17 giugno Sono nati i gemellini, i figli di mia sorella Annalisa. Sofia è in cielo e Gerardo è in terra. Il 17 è quindi una giornata particolare, di gioia e dolore. Sono i miei angeli, perché i suoi figli Sono anche un po’ figli miei”. Ilfattoquotidiano.it - “Il 17 giugno sono nati i gemellini, i miei nipoti. Una è morta, l’altro è sopravvissuto. Sono i miei angeli”: concorrente di Affari Tuoi in lacrime Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Momenti di forte commozione ad “” con le concorrenti Federica e Annalisa, operaie metalmeccaniche, soprannominate da Stefano De Martino le “gemelle diverse”. Le due concorrenti resistono alle sirene e alle proposte allettanti del dottore che ha cercato di indurle in tentazione per mollare il pacco numero 17. Ma le due protagoniste si rifiutano di mollare il pacco e in modo sibillino spiegano che c’è una motivazione importante dietro. Il motivo è stato poi svelato da Federica: “Il 17, i figli di mia sorella Annalisa. Sofia è in cielo e Gerardo è in terra. Il 17 è quindi una giornata particolare, di gioia e dolore., perché i suoi figlianche un po’ figli”.

