Tvpertutti.it - Gossip Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi: «Ritorno di fiamma»

Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Durante la prima puntata di Tale e Quale Show,Desi sono ufficialmente rivisti, in quanto lui era giudice per una sera, mentre la donna fa parte del cast fisso del programma. In tale occasione, però, tra di loro si avvertì un certo gelo che, successivamente, fu confermato anche da alcune indiscrezioni riportate da Dagospia. Ad ogni modo, in queste ore sono trapelati dei nuovidegni di nota. Nello specifico, infatti, pare che trapossa essere in corso undi. A sganciare questa bomba è stato il settimanale Diva e Donna dove, sull'ultimo numero in edicola, sono presenti delle interessanti indiscrezioni a riguardo. Riavvicinamento traDe? Tutto quello che è emerso Per diverso tempo ha tenuto banco ilinerente un flirt traDe