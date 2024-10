Gara non omologata. La palla era entrata (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La palla che oltrepassa la linea di porta, Servalli, il portiere del Chieti immobile, sono immagini che rimarranno a lungo nella mente dei vigorini. Tant’è che la società ha già presentato il ricorso sulla sconfitta di domenica a causa del gol regolare non assegnato a D’Errico, se accolto la Gara contro il Chieti potrebbe addirittura essere ripetuta. La pratica legale verrà seguita dall’avvocato Grassani, per ora il risultato non è stato omologato. Il club è deciso ad andare avanti, tuttavia la Vigor si trova in una situazione inedita. Al di là dell’ingiustizia sportiva subita, la squadra di Clementi deve affrontare per la prima volta i postumi di una sconfitta. Come reagiranno Pesaresi e compagni? Difficile stabilirlo, ma la Gara contro la Fermana dirà molto sul livello di maturità della Vigor. Ilrestodelcarlino.it - Gara non omologata. La palla era entrata Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lache oltrepassa la linea di porta, Servalli, il portiere del Chieti immobile, sono immagini che rimarranno a lungo nella mente dei vigorini. Tant’è che la società ha già presentato il ricorso sulla sconfitta di domenica a causa del gol regolare non assegnato a D’Errico, se accolto lacontro il Chieti potrebbe addirittura essere ripetuta. La pratica legale verrà seguita dall’avvocato Grassani, per ora il risultato non è stato omologato. Il club è deciso ad andare avanti, tuttavia la Vigor si trova in una situazione inedita. Al di là dell’ingiustizia sportiva subita, la squadra di Clementi deve affrontare per la prima volta i postumi di una sconfitta. Come reagiranno Pesaresi e compagni? Difficile stabilirlo, ma lacontro la Fermana dirà molto sul livello di maturità della Vigor.

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fiorentina-Milan - Palladino : “Vinta gara importante - convinto che possiamo crescere” - Siamo contenti di quello che sta facendo e siamo sicuri che farà meglio anche in futuro. Lo ha detto a Dazn il tecnico viola Raffaele Palladino al termine della gara fra Fiorentina e Milan, gara valida per il campionato di serie A terminata 2-1 per i gigliati. Ora è in condizione, deve trovare la ... (Sportface.it)

Fiorentina-Milan - Palladino non rinuncia a Kean. Orari e dove vedere la gara - All PalladinoMilan (4-2-4): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana Reijnders; Pulisic, Morata, Abraham, Leao. Il Milan punterà invece sul 4-2-4 pronto a mutare in caso di necessità in 4-4-2 o 4-2-3-1. 45. All. Dopo la partita di Leverkusen, la squadra era delusa e ... (Sport.quotidiano.net)

MotoGP - Fabio Di Giannantonio : “La prima gara senza dolore alla spalla. Non so ancora se dovrò operarmi” - 3 mentre è sesto Fabio Di Giannantonio a 4. 8, quindi nono Maverick Vinales a 11. Io, sinceramente, voglio fare il massimo anche in questo finale di stagione anche se non mi sto giocando nulla. MotoGP, Marc Marquez: “Un’ottima gara e un podio importante. Che battaglia con Bastianini!” Fabio Di ... (Oasport.it)

Il dopo gara del mister. Se Palladino usa l’IA. Risposte da chat gpt - Se per caso vostro figlio vi chiede come funziona esattamente questa nuova formula delle coppe europee avete di fronte varie possibilità per rispondere senza fare brutta figura. Se Beltran resta un mistero, Ikonè il suo maestro e Sottil un fenomeno incompreso o incomprensibile, ricordiamoci che ... (Sport.quotidiano.net)

Calcio : Conference. Palladino "Gara con il New Saints piena di insidie" - "Sono campioni del Galles e verranno qui per fare la partita della vita", dice il tecnico della Fiorentina FIRENZE - "Domani affrontiamo una squadra complicata, ci sono tante insidie perché loro sono campioni del Galles e hanno vinto tre campionati nelle ultime tre stagioni, arriveranno qui a ... (Ilgiornaleditalia.it)