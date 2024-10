Diminuiti i tempi di recupero per Brahim Diaz. Ci sarà già con il Milan? (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I tempi di recupero per Brahim Diaz sembrano essere più brevi del previsto. Lo spagnolo potrebbe già esserci per la sfida contro il Milan Pianetamilan.it - Diminuiti i tempi di recupero per Brahim Diaz. Ci sarà già con il Milan? Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Idipersembrano essere più brevi del previsto. Lo spagnolo potrebbe già esserci per la sfida contro il

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meret accelera i tempi di recupero - questione del rinnovo rinviata a dopo la pausa delle nazionali - Alex Meret accelera i tempi di recupero Dopo l’infortunio muscolare subito contro la Juventus, Alex Meret sta facendo di tutto per tornare in campo il prima possibile. Mentre il club partenopeo vorrebbe risolvere la questione il prima possibile, Pastorello sembra avere più margine di manovra e non sente la pressione di chiudere rapidamente la trattativa. (Terzotemponapoli.com)

Unieuro - Dawson sottoposto ad esami strumentali : l'esito delle visite e i tempi di recupero - Nella giornata di oggi, martedì 8 ottobre, l'ala americana dell'Unieuro Forlì Shawn Dawson, ha effettuato esami strumentali al ginocchio destro che hanno escluso problematiche muscolari o legamentose. Un sospiro di sollievo per lo staff tecnico e medico del club biancorosso che, già alla... (Forlitoday.it)

Genoa - infortunio Vitinha : problema in allenamento - le condizioni e i tempi di recupero - Le ultime sulle condizioni fisiche di Vitinha, attaccante portoghese del Genoa, dopo il problema fisico in allenamento. […]. Un problema muscolare che molto probabilmente lo costringerà a saltare la sfida al Bologna nel prossimo turno di Serie A. I dettagli Secondo quanto riportato da La Repubblica, si è fermato ancora una volta Vitinha in casa Genoa. (Calcionews24.com)