Deserto del Sahara allagato nel sud del Marocco cammelli spazzati via dall' acqua e palme sradicate piogge mai così forti da 75 anni - VIDEO

Il Deserto del Sahara è allagato nell'area meridionale del Marocco, nella Penisola Arabica e verso il Golfo dell'Oman, a causa delle abbondantissime piogge avvenute nelle ultime 24 ore. Si tratterebbe delle precipitazioni "più abbondanti degli ultimi 75 anni". Sulle dune si sono creati dei veri e propri laghi.

