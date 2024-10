Da Pisa a Firenze in 5 ore, l’odissea per il camion ribaltato in FiPiLi. Rabbia e sconforto: “Ora basta” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Firenze, 9 ottobre 2024 – “Sono entrata a Lavoria (Pisa) alle 10:30 e sono arrivata a Firenze alle 16”. Cinque ore e mezzo. “Io dall’Osmannoro alle 17:10 e sono arrivata a Fucecchio alle 19:10”. Due ore. “Io per arrivare da Empoli a Firenze ci ho messo circa due ore”. Sono tante, tantissime le testimonianze di chi ieri si è ritrovato dentro a una vera e propria odissea a causa del camion ribaltato in FiPiLi tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino. Un incidente che si è verificato intorno alle 11:20 e che per otto ore ha causato il blocco totale della circolazione sulla strada di grande comunicazione. Le corsie infatti sono state riaperte intorno alle 19 (stamani si circola regolarmente su entrambe le corsie delle carreggiate in direzione mare e in direzione Firenze). Lanazione.it - Da Pisa a Firenze in 5 ore, l’odissea per il camion ribaltato in FiPiLi. Rabbia e sconforto: “Ora basta” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 – “Sono entrata a Lavoria () alle 10:30 e sono arrivata aalle 16”. Cinque ore e mezzo. “Io dall’Osmannoro alle 17:10 e sono arrivata a Fucecchio alle 19:10”. Due ore. “Io per arrivare da Empoli aci ho messo circa due ore”. Sono tante, tantissime le testimonianze di chi ieri si è ritrovato dentro a una vera e propria odissea a causa delintra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino. Un incidente che si è verificato intorno alle 11:20 e che per otto ore ha causato il blocco totale della circolazione sulla strada di grande comunicazione. Le corsie infatti sono state riaperte intorno alle 19 (stamani si circola regolarmente su entrambe le corsie delle carreggiate in direzione mare e in direzione).

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni Città metropolitana di Firenze : si vota per i 18 consiglieri. Chi sono gli elettori - Sono stati allestiti un seggio centrale a Firenze e tre sottosezioni a Empoli, Borgo San Lorenzo e Pontassieve L'articolo Elezioni Città metropolitana di Firenze: si vota per i 18 consiglieri. . Si vota fino alle 20 di oggi, 6 ottobre 2024, per eleggere i 18 membri del nuovo Consiglio della Città ... (Firenzepost.it)

Firenze - Bianchini (Fdi) : “Cassonetti con chiavetta - bluff sovietico. Quanto sono costati?” - Il problema è che i cassonetti elettronici non stanno producendo gli effetti desiderati: né una diminuzione della Tari, né un aumento della raccolta differenziata" L'articolo Firenze, Bianchini (Fdi): “Cassonetti con chiavetta, bluff sovietico. "Sbagliando si impara. Tra coloro che non hanno ... (Firenzepost.it)

Mostro di Firenze - riesumato il corpo di Francesco Vinci : “Ci sono novità” - I resti verranno ora analizzati dal team della Procura, composto dal medico legale Martina Focardi e dal genetista Ugo Ricci, che dovranno estrarre e confrontare il DNA con quello dei familiari, incluso quello già prelevato dal figlio di Vinci. Leggi anche: Mostro di Firenze, il corpo di ... (Thesocialpost.it)

Da Milano a Firenze - in Italia sono 6 le città da 15 minuti - Lo strumento vuole aiutare nella distribuzione dei servizi. "Il concetto della 'città di 15 minuti', ossia la possibilità per una persone di poter soddisfare gran parte dei propri bisogni quotidiani nel raggio di 15 minuti a piedi o in bicicletta, è un elemento considerato di grande rilevo per il ... (Quotidiano.net)

Firenze - in scena lo spettacolo solidale dei Lions 'Non Sono Rosa' con Gaia Nanni - Un racconto che rievoca storie di donne che hanno fatto del coraggio il loro marchio di fabbrica: dalla vita di Rosa Balistreri e dei suoi canti di lotta alle tante storie di donne sconosciute che combattono ogni giorno per la difesa dei propri diritti. Sarà finalmente un Teatro al servizio della ... (Lanazione.it)