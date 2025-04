Ilnapolista.it - Kvaratskhelia ha dimostrato di essere decisivo in Champions anche in un club pieno di campioni (L’Equipe)

Leggi su Ilnapolista.it

Khvichaè stato protagonista del match tra Psg e Aston Villa di mercoledì; autore di un gol, ha vintoil premio come miglior giocatore della partita.si è adattato rapidamente in un Psgdielogia la prestazione dell’ex Napoli e scrive:Incontinuano addecisivi i giocatori capaci di crescere quando il livello sale. Da quando Qsi ha acquistato il Psg, i giocatori offensivi promettenti della squadra hanno soddisfatto questo criterio, sempre quando arrivano le partite ad eliminazione diretta. Mettendo insieme i due match al Parco dei Principi contro Liverpool e Aston Villa, Khvichaha mostrato sia la sua capacità di adattarsi rapidamente a un ambiente molto diverso da quello in cui è vissuto prima, ma hamantenuto la promessa diun grande giocatorein una squadra così ricca.