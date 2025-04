LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025 tappa di oggi in DIRETTA | prosegue la fuga solitaria di Ben Healy

DIRETTA LIVE16:26 L'ultima vittoria dell'Irlanda nel World Tour è stata conquistata da Eddie Dunbar della Team Jayco Alula nella ventesima tappa della Vuelta Espana 2024.16:23 Continua a guadagnare terreno il corridore irlandese. Il gruppo insegue a 2? e 46".16:20 Bruno Armirail della Decathlon AG2R La Mondiale Team, dopo aver centrato gli obiettivi di giornata per la classifica scalatori, si stacca anche dal gruppo.16:17 Ben Healy della EF Education – EasyPost è nato in Inghilterra ma ha preso la cittadinanza irlandese a sedici anni.16:14 Aumenta il vantaggio del fuggitivo: l'irlandese vanta 1'e 15" sui primi inseguitori e 2? e 37" sul gruppo.16:11 Mancano 40 chilometri al traguardo.16:08 Il gruppo ha ripreso Bruno Armirail.16:05 Aumenta il vantaggio di Ben Healy.

