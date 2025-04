Ilfattoquotidiano.it - Fagioli e Tonali ‘intermediari’ degli altri calciatori per le scommesse: “Catturalo per me che poi ti faccio il regalo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Non solo leillegali. Nicolòe Sandrosono accusati anche di aver fatto da intermediaricoinvolti nell’inchiesta della procura Milano. In totale sono 12 i nomi dei giocatori che hanno militato in squadre di Serie A coinvolti nell’inchiesta della Guardia di Finanza. Le contestazioni riguardano un giro diillegali, attraverso piattaforme on line. L’indagine ha portato al sequestro di oltre un milione e mezzo di euro. Le vicende si riferiscono al periodo compreso tra il 2021 e il 2023 e sono le stesse per le quali siachehanno già patteggiato con la giustizia sportiva.Oltre al centrocampista della Fiorentina e del Newcastle, che all’epoca delle contestazioni indossavano la maglia della Juventus e del Milan, l’indagine coinvolge anche l’altro rossonero Alessandro Florenzi, Nicolò Zaniolo (Fiorentina, all’epoca alla Roma), il portiere juventino Mattia Perin e il compagno Weston McKennie, gli ex bianconeri Leandro Paredes e Angel Di Maria, il centrocampista dell’Atalanta Raoul Bellanova (che all’epoca dei fatti giocava nell’Inter), il centrocampista del Torino Samuele Ricci (ma vestiva la maglia dell’Empoli), gli attaccanti del Padova Cristian Buonaiuto e del Parma Matteo Cancellieri (ex Lazio e Verona), il difensore dominicano Adames Hector Junior Firpo (Leeds United).