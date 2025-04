Lanazione.it - Giorgio Panariello torna a teatro con 'E se domani…'. Parte la corsa ai biglietti

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 11 aprile 2025 - Da ottobrecon il nuovo imperdibile show "E se domani.", un racconto ironico e pungente del suo personalissimo “viaggio nel futuro”. L’artista porterà questo nuovo spettacolo nei principali teatri, iniziando con tre appuntamenti alArcimboldi di Milano, per poi proseguire in tutta Italia. A grande richiesta si aggiungono 10 nuovi appuntamenti, con tre nuove date a Firenze, terza data a Milano, Roma e Torino, e nuovi spettacoli a Grosseto, Chianciano Terme, Varese e Bassano del Grappa.in prevendita dalle ore 16:00 di oggi. Date confermate dello spettacolo 4, 5 e 7 ottobre -Arcimboldi, Milano 11 ottobre -Clerici (ex GranMorato), Brescia 16 ottobre - Pala Montepaschi, Chianciano Terme 19, 20 e 21 ottobre -Brancaccio, Roma 23 ottobre -Moderno, Grosseto 25, 26 e 28 ottobre -Colosseo, Torino 5 novembre -Augusteo, Napoli 6 novembre -Team, Bari 13 novembre -Galleria, Legnano (MI) 15 novembre -Lac, Lugano 18 novembre -di Varese a Varese 19 novembre - Palaubroker, Bassano del Grappa 22 novembre - GranGeox, Padova 25 e 26 novembre -Verdi di Montecatini 29 e 30 novembre, 2, 3, 4, 6, 7, 8 dicembre -Verdi di Firenze 11 dicembre -Europauditorium, Bologna 16 dicembre -Rossetti, Trieste Iper le nuove date saranno disponibili in prevendita dalle ore 16:00 di venerdì 11 aprile, su Ticketone e punti vendita abituali.