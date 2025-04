Roccella | Bando per soli uomini? Bene la rettifica del policlinico di Messina

Bene che il policlinico universitario di Messina abbia rettificato il Bando per un posto da ricercatore che inizialmente prevedeva fra i requisiti di accesso l'appartenenza al genere maschile". E' quanto dichiara Eugenia Roccella (foto), ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità."Sarebbe paradossale – prosegue – che mentre si fa di tutto per promuovere le pari opportunità, il lavoro femminile, la rimozione del gender gap nella scienza, proprio in ambito scientifico e universitario, per giunta con fondi dello stesso Pnrr che promuove la parità di genere come obiettivo, e su un tema sensibile come quello del cancro al seno, si prevedessero incarichi di studio e ricerca per soli uomini. Tutto è Bene quel che finisce Bene, sperando – conclude Roccella – che la prossima volta oltre a finire Bene si cominci meglio.

