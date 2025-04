Secoloditalia.it - Minacce a Meloni e insulti alla figlia: a giudizio l’uomo che si spacciava per ex militare e seminava odio sui social

Offese,e l’ombra di unseriale: un 47enne di Perugia è stato rinviato acon l’accusa di diffamazione epluriaggravate nei confronti del presidente del Consiglio Giorgiae dei suoi familiari, inclusa in particolare laminorenne Ginevra. L’udienza predibattimentale si aprirà il 12 febbraio 2026, davanti al tribunale monocratico del capoluogo umbro. Ma il caso, per le sue tinte eversive, non è affatto banale né isolato.Post offensivi ee a suaLa storia inizia nell’ottobre dell’anno scorso, quando su una piattaforma– il cui nome non è stato divulgato – iniziano ad apparire post carichi di disprezzo. Le frasi sono offensive, le allusioni minacciose. Lui si presenta come un exdello Stato italiano, ma dietro il profilo virtuale si cela un volto noto alle forze dell’ordine: un perugino già indagato nel 2023 per analoghicontro la premier.