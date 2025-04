Secoloditalia.it - Scattano i controdazi cinesi, Pechino rialza le tariffe al 125% sui beni Usa. Borse europee in calo

Leggi su Secoloditalia.it

Usa- Cina, la guerra commerciale dei dazi non accenna a diminuire. Ledi Trump contro il colosso asiatico sono complessivamente al 145%. Secondo fonti della Casa Bianca citate da Cnbc, ildireciproche annunciato dal presidente Usa si va a sommare al 20% di dazi imposti in precedenza per il fentanyl. Eha risposto: hato i suoisulle importazioni deiUsa dall’84% al. Le nuove misure entreranno in vigore il 12 aprile.Idella Cina agli UsaIntanto, la Commissione Ue ha fermato i contro-dazi per tre mesi. Lesono volatili: bene in avvio, ma poi hanno rallentato, con Piazza Affari che è andata in negativo. Bene l’euro, ai massimi dal 2022. Il dollaro invece è in caduta libera. Von der Leyen ha anticipato: “Senza intesa pronti a tassare le Big Tech”.