Canottaggio | il 5 Campionato Italiano di Fondo si assegna sulle acque dei Navicelli

Sarà ancora una volta il Canale dei Navicelli, sabato 12 e domenica 13 aprile, a ospitare il Campionato Italiano di Fondo 2025, indetto dalla Federazione Italiana Canottaggio a Sedile Fisso (FICSF) e organizzato dalla società VV.F. Billi-Masi in collaborazione con la Port Authority e il

