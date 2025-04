Tuttivip.it - “Addio, troppo presto per andartene”. Lutto nella tv italiana, l’annuncio scuote colleghi e pubblico

Una notizia che ha colpito nel profondo la redazione di Propaganda Live e il mondo musicale italiano: è morta a soli 44 anni Valentina Del Re, violinista e presenza fissa nel programma condotto da Diego Bianchi. Chi la seguiva in trasmissione l’aveva imparata a conoscere per la sua energia e la passione che metteva in ogni esibizione. Fuori dallo studio, era altrettanto stimata per la sua carriera eclettica e per il suo spirito libero.In tanti hanno voluto ricordarla, a partire dal conservatorio “Licinio Refice” di Frosinone, dove aveva studiato. In un messaggio pubblicato sui social, l’istituto ha tracciato un ritratto affettuoso di Valentina, definendola “una musicista poliedrica, una persona generosa, anticonformista, sempre sincera. Una donna coraggiosa”. Un pensiero che si è unito all’abbraccio rivolto alla famiglia e a chi l’ha amata davvero.