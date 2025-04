Torinotoday.it - Vicino all'Università un distributore automatico di fiori e corone d'alloro: l'idea da Parigi spopola alle lauree torinesi

Leggi su Torinotoday.it

Nel negozio di famiglia, in Corso San Maurizio 14, a due passi da Palazzo Nuovo, ha deciso di far installare una macchinetta, simile a quella che aveva visto qualche anno fa a, dove era in viaggio.L'ha poi personalizzata seguendo le esigenze del suo negozio, dove è su tre livelli, con.