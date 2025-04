Secoloditalia.it - Stefano e Virgilio Mattei tornano a casa: il 16 aprile l’inaugurazione del murales a via Bibbiena

sono tornati simbolicamente a. Il 16alle 9.30, in occasione del 52esimo anniversario del loro orribile assassinio, sarà ufficialmente inaugurato ilche li ritrae a tutta altezza sul palazzo di Primavalle in cui vivevano e trovarono la morte, nel rogo appiccato dai militanti di Potere operaio Achille Lollo, Marino Clavo e Manlio Grillo. I volti giovani dei figli di Mario, segretario della sezione locale del Msi, campeggiano su un tricolore, affiancati da due gigli bianchi.: ila PrimavalleAlla cerimonia in via Bernardo daparteciperanno, tra gli altri, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, l’assessore al Bilancio, Giancarlo Righini, che ha seguito il dossier, le sorelle di, Antonella e Silvia, e il nipote Federico Ciuferri, autore del libro Orribili quegli anni: il rogo di Primavalle.