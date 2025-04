Eddington | Joaquin Phoenix e Pedro Pascal litigano nella prima foto del film di Ari Aster in Concorso a Cannes

prima fotografia di Eddington di Ari Aster, che parteciperà al Festival di Cannes 2025 in Concorso. Del film con Joaquin Phoenix e Pedro Pascal è stato diffuso anche il poster ufficiale. Comingsoon.it - Eddington: Joaquin Phoenix e Pedro Pascal litigano nella prima foto del film di Ari Aster in Concorso a Cannes Leggi su Comingsoon.it Possiamo finalmente vedere lagrafia didi Ari, che parteciperà al Festival di2025 in. Delconè stato diffuso anche il poster ufficiale.

Eddington: il film con Joaquin Phoenix, Pedro Pascal e Emma Stone acquistato per l'Italia. Eddington: Joaquin Phoenix e Pedro Pascal litigano nella prima foto del film di Ari Aster in Concorso a Cannes. Eddington, il nuovo film di Ari Aster sarà a Cannes 2025: Joaquin Phoenix e Pedro Pascal nella prima foto. EDDINGTON | In concorso a Cannes il nuovo film di Ari Aster con Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone e Austin Butler. Ari Aster si sposta a ovest: 'Eddington' pronto a scuotere Cannes con un tocco di commedia dark. Joaquin Phoenix è un cowboy moderno nella prima foto di Eddington, il nuovo film di Ari Aster. Ne parlano su altre fonti

Eddington: Joaquin Phoenix e Pedro Pascal litigano nella prima foto del film di Ari Aster in Concorso a Cannes - Possiamo finalmente vedere la prima fotografia di Eddington di Ari Aster, che parteciperà al Festival di Cannes 2025 in concorso. Del film con Joaquin Phoenix e Pedro Pascal è stato diffuso anche il p ... (comingsoon.it)

Eddington: Pedro Pascal e Joaquin Phoenix nella prima immagine del film di Ari Aster - Oltre a Joaquin Phoenix e Pedro Pascal fanno parte del cast di Eddington anche Luke Grimes, Deirdre O’Connell, Micheal Ward, Austin Butler ed Emma Stone. Nell’immagine che potete vedere in calce al no ... (filmpost.it)

Eddington: il film con Joaquin Phoenix, Pedro Pascal e Emma Stone acquistato per l'Italia - I Wonder Pictures si è assicurata i diritti di distribuzione di Eddington di Ari Aster per il mercato italiano: tutti i ... (cinema.everyeye.it)