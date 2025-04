Juventusnews24.com - Koopmeiners e il ruolo con Tudor: dove può giocare con il nuovo tecnico della Juventus? Quella risposta sull’olandese non lascia alcun dubbio

In conferenza stampa alla vigilia di Juve Lecce, Igor Tudor ha parlato così di Teun Koopmeiners e del suo ruolo, con l'olandese che è sempre stato schierato trequartista in queste due partite con il nuovo tecnico. Visti i problemi fisici di Thuram, l'ex Atalanta potrebbe essere schierato anche davanti alla difesa.

TUDOR DI KOOPMEINERS – «Può giocare sia là sia dietro. Molto simile per il suo livello. L'ho visto più pimpante, più positivo, più energetico. Abbiamo lavorato bene, abbiamo toccato qualcosa dal punto di vista fisico. Poi ha lavorato come altri».