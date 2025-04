Rifacimento rete idrica ad Agrigento Cirillo Giornata storica

Agrigento (ITALPRESS) – "È una Giornata storica e importante per la città di Agrigento il Rifacimento di questa rete idrica. È un punto di partenza per tutta la provincia. Ci sono altri progetti in itinere che servono proprio a sistemare queste condotte 'colabrodo' e quindi ad andare verso un'azione importante che è quella della conservazione della risorsa idrica". Così Giovanni Cirillo, presidente Ati idrica Agrigento, a margine della cerimonia di inaugurazione del cantiere per il Rifacimento della rete idrica della città, alla presenza del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

