Agrigento Cantone I quartieri avranno il 58% d’acqua in più

(ITALPRESS) – "Nel momento in cui un micro distretto del progetto inizia a essere efficiente, già quel quartiere avrà il 58% di acqua in più. Senza considerare che poi si tratta di misuratori di ultima generazione, quelli che saranno collocati. Quindi oltre a non avere perdite, avremo il controllo reale e automatizzato di tutti i contatori. E questo è un momento anche di modernizzazione del centro urbano". Così Settimio, presidente del cda Aica, a margine della cerimonia di inaugurazione del cantiere per il rifacimento della rete idrica di, alla presenza del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.