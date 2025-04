Pavard Inter le parole su Lautaro fanno emozionare | bellissime dichiarazioni lo dice davvero!

Intervistato dai microfoni della Uefa, il difensore dell'Inter Pavard ha parlato di alcuni suoi compagni di squadra. Tanti i commenti del centrale – che si prepara a vivere un ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco da protagonista in quel di San Siro – ecco cosa ha detto degli attaccanti. Thuram, Taremi e soprattutto il capitano Lautaro Martinez, il suo commento: SU THURAM – «Thuram, pazzo. È un tipo pazzo, te lo dico e te lo giuro, dovreste conoscerlo. È un tipo davvero eccezionale»SU TAREMI – «Taremi, gentile. Ha un viso gentile, è sempre cortese con tutti»SU Lautaro – «Lautaro, toro. È un toro in campo, il suo modo di correre.

