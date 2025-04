Sport.quotidiano.net - Ciclismo, i dilettanti dalla Maremma al cuore del Chianti

Roccastrada (Grosseto), 11 aprile 2025 - PartirannoRocca di Montemassi nel comune di Roccastrada in provincia di Grosseto per concludere dopo 135 chilometri neldelcon arrivo in salita presso il Castello di Albola, iélite e under 23 impegnati domani sabato nella quarta edizione di questa corsa organizzataPolisportiva Tripetetolo di Lastra a Signa e valevole anche per il Memorial Fabrizio Fabbri a ricordare un bel campione deltoscano. Una gara non facile frastagliata di saliscendi e con 2 km e 600 metri finali con pendenza media al 9 per cento. Sono 166 gli iscritti con diverse squadre che arrivano da fuori Toscana, a decretare ancora una volta il successo della corsa allestitasocietà fiorentina della presidentessa Sonia Ceccarelli, coadiuvata da Walter Biancolini, Daniele Masiani e da tutto lo staff.